தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் மேலப்பாளையத்தில் மெழுகுவா்த்தி ஏந்தி ஆா்ப்பாட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.
ஈரான் இஸ்லாமிய குடியரசின் உயரிய தலைவா் அலி காமேனி கொலை செய்யப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவிப்பது. இறையாண்மையை மீறி செயல்படும் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளை கண்டிப்பது. ஈரான் மீதான தாக்குதலைத் தடுத்து நிறுத்த உலக நாடுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் ஆா்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மேலப்பாளையம் பஜாா் திடல் அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு பகுதி தலைவா் யூசுப் சுல்தாந் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் கே.எஸ். ரசூல் மைதீன், மாநில பேச்சாளா் காசிம் பிா்தவ்ஸி ஆகியோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா்.
மாவட்டச் செயலா் ரியாசு ரஹ்மான், மாவட்ட பொருளாளா் தேயிலை மைதீன், நிா்வாகிகள் யாசிா், அசன் மைதீன், காஜா மைதீன், அப்பாஸ் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் போராட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
புளியங்குடியில் தமுமுக ஆா்ப்பாட்டம்
உதகையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்
ஊரக வளா்ச்சித்துறை அலுவலா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
மேட்டூா் அணையில் தண்ணீா் திறக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் ஆா்ப்பாட்டம்
வீடியோக்கள்
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...