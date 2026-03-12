Dinamani
திருநெல்வேலி

கண்டியப்பேரி அரசு மருத்துவமனையில் ஆட்சியா் ஆய்வு

12 மார்ச் 2026, 10:26 pm

திருநெல்வேலியை அடுத்த கண்டியப்பேரி அரசு மருத்துவமனையில், மாவட்ட ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா் வியாழக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

கண்டியப்பேரி அரசு மருத்துவமனையில் பொது மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சைப் பிரிவு, பெண்கள் பிரிவு, குழந்தைகள் பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்தும், அடிப்படை வசதிகள், எரிபொருள் தேவை போன்றவை குறித்தும் ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.

தொடா்ந்து, திருநெல்வேலி மாநகராட்சி மேலப்பாளையம் பள்ளியில் முதல்வரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் மாணவ, மாணவிகள் குறித்தும், தரமானதாகவும், சுகாதாரமாகவும் மாணவா்களுக்கு உணவு தயாரிப்பது குறித்தும் ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா்.

படவரி ற்ஸ்ப்12ண்ய்ள் கண்டியப்பேரி அரசு மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்த ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா்.

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

1 நாள் முன்பு