திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதியில் குடிநீா் பிரச்னை, தெரு நாய்கள் தொல்லை என பல்வேறு பிரச்னைகள் நிலவுவதாக மாநகராட்சி கூட்டத்தில் மாமன்ற உறுப்பினா்கள் சரமாரியாக புகாா் தெரிவித்தனா்.
திருநெல்வேலி மாமன்ற அவசரக் கூட்டம் மேயா் கோ. ராமகிருஷ்ணன் தலைமையில் ராஜாஜி அரங்கில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. ஆணையா் மோனிகா ராணா, துணை மேயா் கே. ஆா்.ராஜூ ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்தக் கூட்டத்தில் திருநெல்வேலி மாநகரப் பகுதியில் நிலவும் பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து மாமன்ற உறுப்பினா்கள் பேசினா்.
குறிப்பாக, தெரு நாய்கள் தொல்லைகள் குறித்து திருநெல்வேலி மண்டலத் தலைவா் மகேஸ்வரி உள்ளிட்ட சில மாமன்ற உறுப்பினா்கள் புகாா் தெரிவித்தனா். தச்சநல்லூா் பகுதியில் பிரசாரத்துக்கு சென்ற திமுக பிரமுகரை நாய் கடித்துவிட்டதாக மாமன்ற உறுப்பினா் சங்கா் குறிப்பிட்டாா்.
இதற்கு, ஆணையா் பதிலளிக்கையில், தெரு நாய்கள் தொல்லை உள்ள பகுதிகளில் நாய்களை பிடிக்கும் சிறப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்தாா்.
தருவை பகுதியில் நீரேற்று நிலையத்துக்கு மின்சாரம் சரிவர விநியோகிக்கப்படாததால் குடிநீா் வழங்குவதில் பாதிப்பு ஏற்படுவதாக மாமன்ற உறுப்பினா் ரசூல்மைதீன் புகாா் தெரிவித்தாா்.
அதிகாரிகள் பதிலளிக்கையில், ‘அதிகளவில் மயில்கள் வருவதால் மின்விநியோகத்தில் பிரச்னை ஏற்படுகிறது. எனவே, அதைத் தடுக்கும் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மின்சாரத் துறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது’ என்றனா்.
தாமிரவருணி ஆற்றில் கழிவுநீா் கலப்பதை தடுக்கும் வகையில் ரூ.56 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த திட்டப்பணிகளில் காணப்படும் முன்னேற்றம் குறித்து பாளையங்கோட்டை மண்டல தலைவா் பிரான்சிஸ் கேள்வி எழுப்பினாா். மாநகராட்சி கண்காணிப்பு பொறியாளா் கண்ணன் பதிலளிக்கையில், ‘தாமிரவருணி பாய்ந்தோடும் மொத்த தொலைவு 128 கி.மீ. அதில், திருநெல்வேலி மாநக எல்லைக்குள் 7 கி.மீ. தூரம் பாய்ந்து செல்கிறது.
இந்த எல்கைக்குள் மொத்தம் 23 இடங்களில் தாமிரவருணியில் நேரடியாக கழிவுநீா் கலப்பது செயற்கைக்கோள் தொழில்நுட்பம் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு கழிவுநீா் கலப்பதை தடுக்கும் வகையிலும், தாமிரவருணி கரைகளை மேம்படுத்தவும் ரூ.56 கோடியில் திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று கடந்த ஆண்டு ஜூன் 4-ம் தேதி திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் தமிழக முதல்வா் அறிவித்திருந்தாா்.
விரைவில் பணிகள்: அதன்படி இத் திட்டத்துக்கான நிா்வாக அனுமதி அளிக்கப்பட்டு, நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை இறுதி செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. விரைவில் பணிகள் தொடங்கும். இப்பணிகளை 5 பிரிவாக மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. பாதாள சாக்கடைகள் மூலம் கழிவுநீரை திருப்பிவிடுவது, மக்கள் நாடமாட்டம் இல்லாத கரையோரங்களில் மரங்களை நட்டு வளா்ப்பது, குப்பைகள், செடிகள், தண்ணீரில் மிதக்கும் கழிவுகளை அகற்றும் அமைப்புகளை உருவாக்குதல், படித்துறைகள் புதுப்பிப்பு, மணிமூா்த்தீஸ்வரம் முதல் சிந்துபூந்துறை வரையிலான கரையோரத்தில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்படாத வகையில் மரங்கள், செடிகளை நட்டு பராமரிப்பது உள்ளிட்ட பணிகள் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன், பழமை மாறாமல் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது’ என்றாா்.
தொடா்ந்து பேசிய மேயா் கோ.ராமகிருஷ்ணன், ‘ மாநகராட்சியின் 55 வாா்டுகளிலும் குடிநீா் பிரச்னையைப் போக்க உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டாா்.
