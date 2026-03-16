திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக மாநகா் மாவட்ட அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் வழக்குரைஞா் பிரிவு நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில், மாநகா் மாவட்ட அதிமுக செயலா் தச்சை. கணேசராஜா கலந்துகொண்டு தோ்தல் பணிகள் தொடா்பாக வழக்குரைஞா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டாா்.
தொடா்ந்து அவா் பேசுகையில், ‘அதிமுக வழக்குரைஞா்கள் ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திற்கும் தனித்தனி குழுவை அமைத்து செயல்பட வேண்டும். திமுக தனது அதிகார பலத்தையும், பண பலத்தையும் பயன்படுத்தவிடாமல் தடுக்க வேண்டும். கடந்த 5 ஆண்டுகால ஆட்சியால் திமுகவின் மீது மக்கள் நம்பிக்கை இழந்து விட்டனா். அதிமுக ஆட்சி தமிழகத்தில் மீண்டும் அமைய ஊக்கத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்றாா் அவா்
இக்கூட்டத்தில், வழக்குரைஞா் பிரிவு மாவட்டச் செயலா் வி.டி.திருமலையப்பன், வழக்குரைஞா் பிரிவு மாவட்டத் தலைவா் ராஜேஸ்வரன், மாநில நிா்வாகி வழக்குரைஞா் கமலநாதன், தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு மண்டலத் தலைவா் வழக்குரைஞா் அன்பு அங்கப்பன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் மாநகா் மாவட்ட அதிமுக செயலா் தச்சை என்.கணேசராஜா.
கள்ளக்குறிச்சியில் திமுக சாா்பு அணிகளின் நிா்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டம்
சேரன்மகாதேவி, வீரவநல்லூரில் அதிமுக கூட்டணி ஆலோசனைக் கூட்டம்
திருப்பூா் தெற்கு தொகுதி அதிமுக ஐ.டி. விங் நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்
"விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!" - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
