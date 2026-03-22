திருநெல்வேலி

திமுக கூட்டணியில் 3 தொகுதிகள் கேட்டுள்ளோம்: எஸ்டிபிஐ மாநிலத் தலைவா் நெல்லை முபாரக்

நெல்லை முபாரக்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 8:48 pm

திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் 3 தொகுதிகள் கேட்டுள்ளோம் என்றாா் எஸ்டிபிஐ கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் நெல்லை முபாரக்.

திருநெல்வேலியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் சனிக்கிழமை கூறியது: தமிழகத்தில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் மீண்டும் ஆட்சி அமைய வேண்டும். திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் எஸ்டிபிஐ அங்கம் வகித்துள்ளது. இரண்டாம் கட்ட பேச்சுவாா்த்தை நடந்து வருகிறது. 3 தொகுதிகளை ஒதுக்க திமுகவிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.

தொகுதி எண்ணிக்கை உறுதியான பின்பு எந்தத் தொகுதியில் போட்டி என்பது குறித்து திமுக குழுவுடன் கூடி பேசி நல்ல முடிவை அறிவிப்போம். உதயசூரியன் சின்னத்தில் எங்கள் கட்சி போட்டியிடும் என்று கட்சியின் செயற்குழு கூடி முடிவெடுத்துதான் அறிவித்துள்ளோம். எங்களுக்கு எந்த நிா்பந்தத்தையும் திமுக கொடுக்கவில்லை.

அதிமுகவின் முடிவை தில்லியில்தான் எடுக்கிறாா்கள். ஆனால், திமுக கூட்டணியில் எந்த விதமான குழப்பமும் இல்லை.

17-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகள் திமுக கூட்டணியில் உள்ளன. கண்ணுக்கெட்டிய தொலைவு வரை எதிரிகளே இல்லாததால் வெற்றி கூட்டணியாக திகழ்கிறது.

தமிழகத்தில் பாஜக இடம்பெறும் கூட்டணி வீழ்த்தப்பட வேண்டும். நாட்டின் முதன்மை மாநிலமாக தமிழகம் தொடர வேண்டும் என்பதையே நாங்கள் விரும்புகிறோம். சாதாரண மக்கள் கூட விஜய் மீதான நம்பிக்கையை தற்போது இழந்துவிட்டாா்கள்.

ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் மூலம் தனக்கு ஏற்பட்ட பிரச்னையில் கூட குரல் எழுப்ப முடியாதவா், மக்களுக்கான பிரச்னையில் எப்படி குரல் எழுப்புவாா்? விஜய்யின் ஒவ்வொரு செயலும் சந்தேகத்தையே எழுப்புகிறது என்றாா் அவா்.

மமக வேட்பாளா்கள் விரைவில் அறிவிப்பு: எம்.எச். ஜவாஹிருல்லா

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 இடங்கள் ஒதுக்கீடு!

கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்!

காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

