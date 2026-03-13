Dinamani
தமிழ்நாடு

கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள்!

திமுக கூட்டணியில் கொமதேக-வுக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு பற்றி...

News image
கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி தொகுதி பங்கீடு- கோப்புப் படம்
Updated On :13 மார்ச் 2026, 8:24 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கொங்கு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி கட்சிகளுடனான தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் பல்வேறு கட்சிகள் கூட்டணிகளுக்கான தொகுதிகளை ஒதுக்கீடு செய்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், திமுக கூட்டணியில் உள்ள கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. உதயசூரியன் சின்னத்தில் கொமதேக போட்டியிடுகிறது.

சென்னை அண்ணா அறிவாயலத்தில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கூட்டணி ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.

கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் தலைவர் ஈஸ்வரன் தனது கட்சி நிர்வாகிகளுடன் இதற்கான ஒப்பந்தத்தை பெற்றுக்கொண்டார்.

