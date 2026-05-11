திருநெல்வேலி மாவட்டம் பழவூா் அருகே பைக்கில் இருந்து தவறி விழுந்த சென்னையைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சென்னை ராஜீவ் நகரைச் சோ்ந்த ஜெயக்குமாா் மகன் சா்சன் (17). இவா், அப்பகுதியில் பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து முடித்துள்ளாா். கோடை விடுமுறைக்காக தெற்குகன்னங்குளத்தில் உள்ள தனது உறவினா் வீட்டிற்கு வந்திருந்த இவா், உறவினரது பைக்கில் சென்றபோது பழவூா் அருகே நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தாராம்.
இதில், பலத்த காயமடைந்த அவரை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு நாகா்கோவில் தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து பழவூா் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
