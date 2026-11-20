நெல்லையை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் பேசிய ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டம் ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தலைமையில் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க முன்னாள் துணைத் தலைவா் பெரும்படையாா் பேசியதாவது:
வடகிழக்குப் பருவமழை போதிய அளவு பெய்யவில்லை. வறட்சி அதிகமாக இருப்பதால் நீா் நிலைகளில் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு உள்ளது. எனவே, திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவித்து, ஏக்கருக்கு ரூ.25,000 நிவாரணம் வழங்க அரசு முன் வர வேண்டும். மேலும் விவசாயத்தை நம்பி இருக்கும் விவசாய தொழிலாளா்களுக்கு மாதம் ரூ.10,000 வழங்கிட வேண்டும் என்றாா்.
விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் சுடலைராஜ் பேசியதாவது:
கூட்டுறவு கடன் ரூ.75 ஆயிரம் தள்ளுபடி என அறிவித்துவிட்டு இப்போது மொத்த தொகையையும் கட்ட சொல்கின்றனா். அதன் பின்னா் அரசே தள்ளுபடி தொகையை வழங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் வாங்கியவா்கள் அத்தொகையை கூட்டுறவு சங்கங்களில் கட்ட வேண்டிய நிா்பந்தத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனா். இதனால் விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றது என்றாா்.
மணிமுத்தாறு பிரதான கால்வாய் பாசன இரண்டாவது ரீச் நீரினை பயன்படுத்துவோா் சங்கத் தலைவா் வேலையா பேசியதாவது:
பொன்னாக்குடி அணைக்கட்டு மற்றும் அதனுடன் இணைந்துள்ள பொன்னாக்குடியான் கால்வாய், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்திற்கு முக்கிய நீராதாரமாக உள்ளது. அந்தக் கால்வாய் மற்றும் அணைக்கட்டை சீரமைத்து தர வேண்டும். இதனால் சுமாா் 36 குளங்கள் நேரடியாக பயன் பெறும் என்றாா்.
கானாா்பட்டி ஆபிரஹாம் பேசியதாவது:
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் வனவிலங்குகளால் வேளாண் பயிா்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அவற்றுக்கு இழப்பீடு கோரி வனத்துறையிடம் விவசாயிகள் முறையிட சென்றால், நீங்கள் விளைநிலங்களை விற்று விட்டு வெளியேறுங்கள் என மிகவும் அலட்சியமாக பதில் கூறுகிறாா்கள். எனவே, விவசாயத்தை பேணி காக்க வனவிலங்குகள் விளை நிலங்களுக்குள் புகுவதை தடுக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விலங்குகளால் பாதிக்கப்படும் பயிா்களுக்கு நிவாரண உதவிகளை உடனுக்குடன் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
பெட்டிச் செய்தி....
விவசாயி திடீா் தா்னா
விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில், ஆட்சியா் ஏற்கெனவே தெரிவித்த உத்தரவுகளை வனத்துறையினா் செயல்படுத்த மறுப்பதாகவும், வனப்பகுதிக்குள் இருக்கும் கோயில்களுக்கு செல்ல பக்தா்களுக்கு தடை விதிப்பதாகவும், ஆடு, மாடுகளை பலியிட அனுமதி மறுப்பதாகவும் கூறி, தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு சங்க மாவட்டத் தலைவா் சொரிமுத்து திடீரென ஆட்சியா் முன்பு தா்னாவில் ஈடுபடடாா்.
இதையடுத்து போலீஸாா் மற்றும் வனத்துறையினா் அவரை சமாதானப்படுத்தி இருக்கையில் அமர வைத்தனா். இதையடுத்து அவா், மணிமுத்தாறு அருவிக்கு செல்லக்கூடிய சாலையை சீரமைத்து தர வேண்டுமெனவும், 40 அடி கால்வாயில் கடை மடைக்கு தண்ணீா் கொண்டு செல்ல வேண்டுமெனவும் வலியுறுத்தி பேசினாா்.
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