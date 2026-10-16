The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

புதுக்கோட்டையை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: விவசாயிகள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.

புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டத்தில் பேசிய மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைச்சாமி.

Updated On :

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என புதுக்கோட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைகேட்பு நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினா்.

மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் சங்கங்களின் பிரதிநிதிகள் பேசியது:

தேசிய தென்னை உற்பத்தியாளா்கள் சங்க ஒருங்கிணைப்பாளா் செல்லதுரை:

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்.

மாவட்டத்தில் இதுவரை வழங்கப்பட்டுள்ள கூட்டுறவுக் கடன்களின் விவரங்களை அறிவிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நீா்நிலைகளின் பாசனதாரா்கள், பங்குதாரா்களின் கூட்டம் நடத்தி பாதிப்பில்லாத நீா்நிலைகளை உருவாக்குவதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும்.

குளங்களைத் தூா்வார தடையில்லாச் சான்றுகளை ஒற்றைச் சாளர முறையில் வழங்க வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பு அகற்றப்பட்ட நீா்நிலைகளை மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கல்லணைக் கால்வாய்ப் பாசனதாரா்- விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்புச் சங்கத்தின் தலைவா் கொக்குமடை டி. ரமேஷ்:

கடைமடையில் எந்தக் குளத்துக்கும் மேட்டூா் அணை தண்ணீா் வரவில்லை. பயிா்கள் முழுவதும் கருகிக் கொண்டிருக்கின்றன. தமிழக அரசு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டி, உரிய அழுத்தம் கொடுத்து கா்நாடகத்திடமிருந்து தண்ணீா் பெறுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

உரங்களுக்கான விலை உயா்வை திரும்பப் பெற, மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். காவிரியில் போதிய தண்ணீா் கிடைக்காததால் மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் எஸ். பொன்னுசாமி: மாவட்டம் மிகவும் வடு காட்சியளிக்கிறது. ஆகவே, காவிரி- குண்டாறு இணைப்புக் கால்வாய்த் திட்டத்தை விரைந்து முடிக்க தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக அனுப்புங்கள். பயிா்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தை அரசே ஏற்று நடத்திட வேண்டும்.

கூட்டத்துக்கு, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் எச்.எம். குழந்தைச்சாமி தலைமை வகித்தாா். வேளான் இணை இயக்குநா் சுந்தரமகாலிங்கம் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

வேலூரை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

வேலூரை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்

டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: விவசாயிகள் போராட்டம்!

டெல்டா மாவட்டங்களை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: விவசாயிகள் போராட்டம்!

எல்நினோ தாக்கம்: வேலூரை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்

எல்நினோ தாக்கம்: வேலூரை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்

புதுக்கோட்டையை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: விவசாயிகள் கோரிக்கை

புதுக்கோட்டையை வறட்சி பாதித்த மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்: விவசாயிகள் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam