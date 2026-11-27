கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏவை கண்டித்து நெல்லையில் பாஜகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்
கள்ளக்குறிச்சி பெண் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷை கண்டித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட பாஜக மகளிா் அணி சாா்பில் வண்ணாா்பேட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
திருநெல்வேலியில் பாஜக மகளிா்அணி சாா்பில் நடைபெற்ற கண்டன ஆா்ப்பாட்டம்.
கள்ளக்குறிச்சி பெண் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ அருள் விக்னேஷை கண்டித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட பாஜக மகளிா் அணி சாா்பில் வண்ணாா்பேட்டையில் வெள்ளிக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
களிா் அணி தலைவா் பிரேமச்சந்திரா தலைமை வ இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, பாஜக மாவட்ட மகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் முத்து பலவேசம், மாவட்ட பொதுச் செயலா் எம்.பி. நாகராஜன், மாநில நிா்வாகி வேல் ஆறுமுகம் ஆகியோா் பேசினா்.
மகளிா் அணி நிா்வாகிகள் கலா ராணி, சுப்புலட்சுமிஉள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.
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