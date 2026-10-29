தவெக அரசைக் கண்டித்து திமுக மகளிா் அணி நாளை ஆா்ப்பாட்டம்
தவெக அரசைக் கண்டித்து திமுக மகளிா் அணி சாா்பில் தருமபுரியில் சனிக்கிழமை (அக். 31) கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது என மேற்கு மாவட்டச் செயலா் பி.பழனியப்பன் தெரிவித்துள்ளாா்.
தவெக
தவெக அரசைக் கண்டித்து திமுக மகளிா் அணி சாா்பில் தருமபுரியில் சனிக்கிழமை (அக். 31) கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது என மேற்கு மாவட்டச் செயலா் பி.பழனியப்பன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவின்படி, திமுக மகளிா் அணி சாா்பில் தவெக அரசைக் கண்டித்து தருமபுரி பிஎஸ்என்எல் அலுவலகம் அருகே சனிக்கிழமை காலை 10 மணி அளவில் கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது.
இதில், தமிழகத்தில் நடைபெறும் கொலை, கொள்ளை, போதைப் பொருள் விற்பனையால் ஏற்படும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைகள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள், விலைவாசி உயா்வு குறித்து தமிழக அரசைக் கண்டித்து கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் கட்சியின் மாநில, மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர நிா்வாகிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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