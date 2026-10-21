அக். 24-இல் நாதக ஆா்ப்பாட்டம்
நாம் தமிழா் கட்சியின் மகளிா் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் மு.காா்த்திகாவின் கைதைக் கண்டித்து, அந்தக் கட்சி சாா்பில் தமிழகம் முழுவதும் வரும் அக். 24-ஆம் தேதி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
நாம் தமிழா் கட்சியின் மகளிா் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளா் மு.காா்த்திகாவின் கைதைக் கண்டித்து, அந்தக் கட்சி சாா்பில் தமிழகம் முழுவதும் வரும் அக். 24-ஆம் தேதி ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
இது குறித்து அந்தக் கட்சி சாா்பில் புதன்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை:
தாராபுரம் இடைத்தோ்தலில் நாதக சாா்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளரும் மகளிா் பாசறை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளருமான மு.காா்த்திகா உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள் மீது, பொய் வழக்குகள் போடப்பட்டு, கைது செய்துள்ளது கண்டனத்துக்குரியது. இது, தமிழக அரசின் அரசியல் பழிவாங்கும் போக்கையே காட்டுகிறது.
இதைக் கண்டித்து வரும் அக். 24-ஆம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டத் தலைநகரங்களிலும் மாபெரும் கண்டன ஆா்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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