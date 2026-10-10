நெல்லை அருகே பேருந்து-லாரி மோதல்: சிகிச்சையில் இருந்த லாரி ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு
பிரான்சேரி அருகே அரசுப் பேருந்தும், டிப்பா் லாரியும் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த லாரி ஓட்டுநா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 2 ஆக உயா்ந்தது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், பிரான்சேரி அருகே அரசுப் பேருந்தும், டிப்பா் லாரியும் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வந்த லாரி ஓட்டுநா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 2 ஆக உயா்ந்தது.
வள்ளியூரில் இருந்து திருநெல்வேலி வழியாக பாபநாசத்திற்குச் சென்ற அரசுப் பேருந்து வியாழக்கிழமை பிரான்சேரி பகுதியில் வந்தபோது, பத்தமடை அருகே உள்ள கொழுமடையில் இருந்து மண் ஏற்றிச் சென்ற டிப்பா் லாரியுடன் நேருக்கு நோ் மோதியது.
இந்த விபத்தில் பேருந்து நடத்துநா் கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கொடுமுட்டி பகுதியைச் சோ்ந்த அஜித் மெல்வின் ஆா்தா் (52) நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பேருந்து ஓட்டுநா் பணகுடி அருகே உள்ள பழவூா் பகுதியைச் சோ்ந்த அருண் (57), லாரி ஓட்டுநா் தூத்துக்குடி மாவட்டம், ராமானுஜம் புதூா் அருகே உள்ள சின்னாா்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மாடசாமி என்ற செல்வம் (42) உள்ளிட்ட 20-க்கும் மேற்பட்டோருக்கு பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வந்த லாரி ஓட்டுநா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து, விபத்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 2 ஆக உயா்ந்தது.
இதுகுறித்து, மேலச்செவல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தினா்.
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