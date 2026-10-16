நெல்லை அருகே 3,000 பனை விதைகள் நடவு பணி தொடக்கம்
தமிழ்நாடு வனத்துறையின் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கத்தின்கீழ் திருநெல்வேலி வனக்கோட்டம் சாா்பில், பொன்னாக்குடியில் 3,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
பொன்னாக்குடி பகுதியில் பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணியை தொடங்கி வைத்த மாவட்ட வன அலுவலா் இளங்கோ.
தமிழ்நாடு வனத்துறையின் பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கத்தின்கீழ் திருநெல்வேலி வனக்கோட்டம் சாா்பில், பொன்னாக்குடியில் 3,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணி வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.
குடியரசு முன்னாள் தலைவா் டாக்டா் ஏ.பி.ஜே. அப்துல் கலாம் நினைவாகவும், இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாத்து பசுமையான தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் நோக்கிலும் 3,000 பனை விதைகள் நடவு செய்யப்பட்டன.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, திருநெல்வேலி மாவட்ட வன அலுவலா் இளங்கோ தலைமை வகித்து, பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணியை தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில், வனச்சரகா் பூவேந்தன், வனவா் பொன்ராணி, வனக்காப்பாளா் விஷ்ணுதிலகா, வனத்துறைப் பணியாளா்கள் கலந்துகொண்டு பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனா்.
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