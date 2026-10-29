The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறு பேச்சு: மன்னிப்பு கோரினார் திமுக பெண் கவுன்சிலர்மக்களிடம் கொள்ளை அடித்த பிரேம்குமாருக்கும் தூய சக்திக்கும் என்ன தொடர்பு? உதயநிதி கேள்வியமுனையில் குளித்து காங்கிரஸ், ஆம் ஆத்மியை விமர்சித்த பாஜக எம்.பி.!அன்பில் மகேஸ் கைது: தற்போது கருத்து கூற இயலாது! திருமாவளவன்ஆர்.எஸ்.எஸ். கோட்டையில் பாஜக தோல்வி; இது நாட்டிற்கான தெளிவான செய்தி! கே.சி. வேணுகோபால்அம்பாசமுத்திரம் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுகிறேன்: சீமான் அறிவிப்பு!

என்ஜிஓ காலனி பெரியகுளத்தில் பனை விதைகள் நடும் பணி

பாளையங்கோட்டை என்.ஜி.ஓ. காலனி பெரியகுளத்தில் பனை விதைகள் நடும் பணி நடைபெற்றது.

என்ஜிஓ காலனி பெரியகுளத்தில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :

பாளையங்கோட்டை என்.ஜி.ஓ. காலனி பெரியகுளத்தில் பனை விதைகள் நடும் பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. திருநெல்வேலி மாநகராட்சி நிா்வாகம், சுந்தா் ஜேபி சமூக சேவை அமைப்பு, பெரியகுளம் பராமரிப்பு குழு ஆகியவை சாா்பில் என்.ஜி.ஓ. காலனி பெரியகுளத்தில் பனை விதைகள் நடும் பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மேலப்பாளையம் உதவி ஆணையா் சந்திரமோகன் தலைமை வகித்தாா். சுகாதார ஆய்வாளா்கள் மகாராஜன், காா்த்திக்மணி, சிந்துசெல்வி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். குளத்தின் தெற்கு மற்றம் கிழக்கு கரையோரங்களில் பனைவிதைகள் நடப்பட்டன. பெரியகுளம் பராமரிப்பு குழு தலைவா் ஆறுமுகம், ஜெயபால் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். தொடா்ந்து, குப்பைகளை தரம் பிரித்து வழங்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தரங்கம்பாடியில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்வில் தவெகவினா் மோதல்

தரங்கம்பாடியில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்வில் தவெகவினா் மோதல்

ஏரிக்கரையில் 1,000 பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி

ஏரிக்கரையில் 1,000 பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி

நெல்லை அருகே 3,000 பனை விதைகள் நடவு பணி தொடக்கம்

நெல்லை அருகே 3,000 பனை விதைகள் நடவு பணி தொடக்கம்

எரியோடு அருகே 3 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணி தொடக்கம்

எரியோடு அருகே 3 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணி தொடக்கம்

விடியோக்கள்

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

"இதுதான் சரியான loveன்னு சொல்ல முடியாது": Love Always team Jolly | Gouri kishan | Maya | Ramzan

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP

Ravindran Duraisamy Interview | அண்ணாமலை எடுத்த முடிவு? Annamalai | We the Leaders | BJP |TVK | CJP