தரங்கம்பாடியில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்வில் தவெகவினா் மோதல்
தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் 1 கோடி பனை விதைகள் நடவு பணி தொடக்க விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட தவெகவினரிடம் சமாதானம் பேசிய அமைச்சா் ப. வெங்கடரமணன். - dinamani
தரங்கம்பாடி கடற்கரையில் புவி காப்பு அறக்கட்டளை மற்றும் லயன் சங்கங்கள் சாா்பில் 1 கோடி பனை விதைகள் நடவு பணி தொடக்க விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் உணவுத் துறை அமைச்சா் ப. வெங்கடரமணன், மாவட்ட ஆட்சியா் ஹெச்.எஸ். ஸ்ரீகாந்த் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
மயிலாடுதுறை தவெக மாவட்டச் செயலாளா் கோபிநாத்துக்கும், திமுகவிலிருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த கவுன்சிலா் ரஜினிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு இருந்து வந்துள்ளது. இதனிடையே இருதரப்பை சோ்ந்த நிா்வாகிகளும் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றனா்.
அப்போது, உட்கட்சி பூசல் காரணமாக தவெகவினா் இரு தரப்பாக பிரிந்து அமைச்சருக்கு அருகில் யாா் நிற்பது என்பதில் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அமைச்சா், மாவட்ட ஆட்சியா் முன்னிலையில் இரு தரப்பினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். நிகழ்ச்சி நடந்துகொண்டிருந்த இடத்தின் அருகிலேயே இருதரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவா் தாக்கி கொண்டு மோதலில் ஈடுபட்டனா். பின்னா் அமைச்சா் அனைவரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்து, தவெகவினா் கோஷ்டி பூசல் செய்தால் அது நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றாா்.
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