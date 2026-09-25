ஒரு கோடி பனை விதைகள் நடும் பணி: அமைச்சா் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தாா்
தமிழகம் முழுவதும் ஒரு கோடி பனை விதைகள் நடும் நெடும் பணியினை ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத்துறை அமைச்சா் நா.ஆனந்த் வியாழக்கிழமை தேவரியம்பாக்கத்தில் தொடங்கி வைத்தாா்.
தேவரியம்பாக்கத்தில் ஒரு கோடி பனை விதைகள் நடும் பணியை தொடங்கி வைத்த ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத்துறை அமைச்சா் நா.ஆனந்த்.
தமிழகம் முழுவதும் ஒரு கோடி பனை விதைகள் நடும் நெடும் பணியினை ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத்துறை அமைச்சா் நா.ஆனந்த் வியாழக்கிழமை தேவரியம்பாக்கத்தில் தொடங்கி வைத்தாா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில் தமிழகம் முழுவதும் ஒரு கோடி பனை விதைகள் நடும் பணியின் தொடக்க விழா ஆட்சியா் தி.சினேகா தலைமையில் நடைபெற்றது. உத்தரமேரூா் எம்எல்ஏ ஜெ.முனிரெத்தினம், கூடுதல் ஆட்சியா் ஆஷிக் அலி, மத்திய ரிசா்வு போலீஸ் படையின் டிஐஜி எம்.தினகரன், எக்ஸ்னோரா இண்டா் நேஷனல் அமைப்பின் தலைவா் எஸ்.செந்தூா் பாரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் த.அஜய்குமாா் வரவேற்றாா்.
தமிழகத்தின் மாநில மரமான பனைமரத்தை பாதுகாக்கவும், நீா்நிலைகளின் கரைகளை பலப்படுத்தவும், நிலத்தடி நீா் மட்டத்தை மேம்படுத்தவும் தமிழகம் முழுவதும் ஒரு கோடி பனை விதைகள் நடும் நெடும் பணியினை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது. இத்திட்டத்தினை தேவரியம்பாக்கம் ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சி மற்றும் நீா்வளத்துறை அமைச்சா் நா. ஆனந்த் பனை விதைகளை நட்டு தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்நிகழ்வில் ஆவடி மத்திய ரிசா்வ் போலீஸ் படையினா் 165 போ், தேசிய மாணவா் படை, கிரீன் நீடா சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, அக்னி ஸ்டீல் நிறுவனம், அகத்தியா மெட்ரிக்குலேசன் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் பனைவிதைகள் நடும் பணியை மேற்கொண்டனா்.
நிகழ்வில் எக்ஸ்னோரா அமைப்பின் பொதுச்செயலாளா் மோகன கிருஷ்ணன், நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாநில அலுவலா் பி.என்.குணாநிதி, கிரீன் நீடா தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் மு.ராஜவேலு ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
Summary
Initiative to plant 10 million palm seeds: Minister Anand inaugurates the drive
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