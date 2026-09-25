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79 மின் திருட்டு கண்டுபிடிப்பு: 1.01 கோடி இழப்பீடு வசூல்

சென்னை, அடையாறு, திருப்பூா், பல்லடம், கோவை தெற்கு, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகா், விழுப்புரம், கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மின் பகிா்மான வட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 79 மின் திருட்டுகள், 12 விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டன.

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சென்னை, அடையாறு, திருப்பூா், பல்லடம், கோவை தெற்கு, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், விருதுநகா், விழுப்புரம், கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மின் பகிா்மான வட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 79 மின் திருட்டுகள், 12 விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டன.

ஆக.16 முதல் 31-ஆம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், மின்திருட்டு, விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டோருக்கு ரூ.97.74 லட்சம் கூடுதல் இழப்பீட்டுத் தொகை விதிக்கப்பட்டது.

இதில் சென்னை கோட்டத்தில் ரூ.26.78 லட்சமும், கோவை ரூ.34.44 லட்சமும், மதுரை ரூ.16.83 லட்சமும், திருச்சி ரூ.19.67 லட்சமும் அடங்கும்.

மேலும், குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு குற்றவியல் நடவடிக்கையைத் தவிா்க்க முன்வந்த நுகா்வோா்கள் ரூ.3.77 லட்சம் சமரசத் தொகையாக செலுத்தினா். இவ்வாறு கூடுதல் இழப்பீடு மற்றும் சமரசத் தொகையாக மொத்தம் ரூ.1.01 கோடி வசூலிக்கப்பட்டது. மின்திருட்டு தொடா்பான தகவல்களை சென்னை அமலாக்கப் பிரிவு: 9445857591, கோவை: 9443049456, மதுரை: 9443037508, திருச்சி: 9443329851 என்ற கைப்பேசி எண்களில் தெரிவிக்கலாம்.

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