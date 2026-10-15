போடி அருகே பனை விதைகள் நடும் பணி தொடக்கம்
போடி அருகே பசுமைத் தாயகம் திட்டத்தின் கீழ், 10 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணியை தேனி மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப.ராஜ்குமாா் வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
போடி அருகேயுள்ள மீனாட்சிபுரத்திலிருந்து தா்மத்துப்பட்டி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பனை விதைகள் நடும் பணியை வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்த தேனி மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப.ராஜ்குமாா்.
போடி அருகே பசுமைத் தாயகம் திட்டத்தின் கீழ், 10 ஆயிரம் பனை விதைகள் நடும் பணியை தேனி மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப.ராஜ்குமாா் வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்தாா்.
தமிழகத்தில் 2026-2027-ஆம் ஆண்டுக்குள் ஒரு கோடி பனை விதைகளை நடவு செய்ய தமிழக அரசு இலக்கு நிா்ணயித்துள்ளது. இதனிபடி, தேனி மாவட்டத்துக்கு 2.50 லட்சம் பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணியை மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாமின் 96-ஆவது பிறந்த நாளில் தொடங்க தேனி மாவட்ட நிா்வாகம் முடிவு செய்திருந்தது.
இதன்படி, வியாழக்கிழமை போடி அருகேயுள்ள மீனாவிலக்கு பகுதியில் மீனாட்சிபுரத்திலிருந்து தா்மத்துப்பட்டி செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையின் இருபுரங்களிலும் 3 கி.மீ. தொலைவுக்கு பனை விதைகள் நடவு செய்யும் பணி தொடங்கப்பட்டது. மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் ப.ராஜ்குமாா் பனை விதைகள் நடும் பணியை தொடங்கிவைத்தாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் 200-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் கலந்து கொண்டு பனை விதைகளை நட்டனா்.
இதில் ஊரக வளா்ச்சித் திட்ட இயக்குநா் துஷாா் ஸ்ரீஹரி ஷிண்டே, முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் முருகன், தென்மண்டல நாட்டு நலப் பணித் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் நேருராஜன், மாவட்ட பசுமைத்தோழா் சந்திரலேகா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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