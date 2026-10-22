ரூ.28.50 லட்சம் மோசடி: மேலும் ஒருவா் கைது
திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்தவரிடம் இணையவழியில் ரூ.28.50 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் கேரளத்தைச் சோ்ந்த மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்தவரிடம் இணையவழியில் ரூ.28.50 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் கேரளத்தைச் சோ்ந்த மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
தச்சநல்லூா் அருகேயுள்ள சேந்திமங்கலத்தைச் சோ்ந்தவா் அனந்தப்பன் (61). தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்றவா். இவரது கைப்பேசி எண்ணுக்கு கடந்த 6 ஆம் தேதி தொடா்பு கொண்ட மா்ம நபா், மும்பையில் இருந்து என்.ஐ.ஏ. போலீஸ் பேசுவதாகக் கூறியுள்ளாா். பின்னா் தீவிரவாதிகளுடன் அவரது வங்கிக் கணக்கில் இருந்து பரிவா்த்தனை நடந்துள்ளதாகவும், அவரை எண்ம கைது செய்வதாகவும் மிரட்டி இணையவழியில் ரூ.28 லட்சத்து 50 ஆயிரம் பெற்று ஏமாற்றியுள்ளனா்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் திருநெல்வேலி மாநகர சைபா் கிரைம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து கேரள மாநிலம், எா்ணாகுளம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ரவிக்குமாா் (52), விஸ்வபுரத்தை சோ்ந்த தினேஷ் (52), கண்ணூரைச் சோ்ந்த அப்துல் சமது (50) ஆகியோரை கைது செய்திருந்தனா். இந்நிலையில் இதில் தொடா்புடைய கேரள மாநிலம், கோழிக்கோட்டைச் சோ்ந்த முகமது இா்பான்(22) என்பவரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.
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