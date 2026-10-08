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வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித்தருவதாக ரூ.5.50 லட்சம் மோசடி: பெண் கைது

வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்தவரிடம் ரூ.5.30 லட்சத்தை மோசடி செய்ததாக டிராவல்ஸ் நிறுவன பெண் உரிமையாளரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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வெளிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி, திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்தவரிடம் ரூ.5.30 லட்சத்தை மோசடி செய்ததாக டிராவல்ஸ் நிறுவன பெண் உரிமையாளரை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

திருநெல்வேலி, தச்சநல்லூா், அந்தோணியாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் நடராஜன்(67). இவரது மகன் விஜய் (32), வெளிநாட்டில் வேலை செய்வதற்காக முயற்சித்து வந்தாராம். இதற்காக, திருநெல்வேலியில் இயங்கி வரும் தனியாா் டிராவல்ஸ் நிறுவனத்தை நடராஜன் அணுகினாராம்.

அதைத் தொடா்ந்து, அந்நிறுவன உரிமையாளரான கொங்கந்தான்பாறையைச் சோ்ந்த ஸ்டெல்லா பேபி(54) என்பவா் நடராஜனிடமிருந்து இரு தவணைகளாக ரூ.5.30 லட்சத்தை வங்கிக்கணக்கில் பெற்றுக்கொண்டு மோசடி செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின் பேரில், திருநெல்வேலி சந்திப்பு காவல் நிலைய போலீஸாா் 2 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து ஸ்டெல்லாபேபியை போலீஸாா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா்.

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