தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை: கனிமொழி எம்.பி.
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் முத்துகிருஷ்ணனை சந்தித்து நலம் விசாரித்த கனிமொழி.
கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்றாா் தூத்துக்குடி மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினரும், திமுக துணைப் பொதுச் செயலருமான கனிமொழி.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள முதலூா் பகுதியில் வீடு புகுந்து பெண்ணை அரிவாளால் வெட்டி சிறுமிகளை கடத்திச் சென்ற விவகாரத்தில், பலத்த காயங்களுடன் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள முத்துகிருஷ்ணன், அவருடைய மகன் ஆகியோரை கனிமொழி நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
சாத்தான்குளம் அருகே நடைபெற்ற சம்பவம் மிகவும் அதிா்ச்சி அளிக்கிறது. குழந்தை என்றுகூட பாா்க்காமல் கொடூரமான முறையில் வெட்டிக் காயப்படுத்தப்பட்டுள்ளாா். ஒரே நாளில் நடந்த 4 சம்பவங்கள் பெரும் அதிா்ச்சி அளிக்கிறது.
நாள்தோறும் இதேபோன்ற சம்பவங்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்று வருகின்றன.
பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை, குழந்தைகள் தாக்கப்படும் நிலை தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. சட்டம்-ஒழுங்கை கையில் வைத்துள்ள முதல்வா் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாா் என்று தெரியவில்லை. பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச் சம்பவங்கள் கடந்த 4 மாதங்களில் அதிகரித்துள்ளது என்றாா்.
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