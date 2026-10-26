பள்ளிக்கு விடுமுறை வேண்டுமா? வட்டார மொழியில் ஆட்சியா் அறிவுரை
திருநெல்வேலி வட்டார மொழியிலேயே ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் அறிவுரை கூறி இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளாா்....
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் மாணவா்களுக்கு அறிவுரை கூறும் வகையிலான இன்ஸ்டாகிராம் பதிவு.
சமூகவலைதளத்தில் மழைக்கு விடுமுறை கேட்ட பள்ளி மாணவா்களுக்கு, திருநெல்வேலி வட்டார மொழியிலேயே ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் அறிவுரை கூறி இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்டுள்ளாா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாள்களாக தொடா் மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 22 ஆம் தேதி பலத்த மழை காரணமாக திருநெல்வேலி மாவட்ட பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் திங்கள்கிழமையும் பல மாணவா்கள் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியரின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திற்கு விடுமுறை அளிக்கக்கோரி பதிவிட்டுள்ளனா்.
இதற்கு ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் திருநெல்வேலி வட்டார மொழியிலேயே மாணவா்களுக்கு பதிவிட்டுள்ள அறிவுரை:
ரொம்ப டிப்ரஷனா இருக்கு-னு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஆஸ்காா் லெவலுக்கு எமோஷனல் பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டு இருக்கானுவ, உங்க கஷ்டம்லாம் புரியுது. ஆனா, இந்த ஓவா் ஆக்டிங் தான்டா தாங்க முடியல! கவலைப்படாதீங்க, நிஜமாவே கனமழை பெஞ்சா, நீங்க யாருமே கேக்காமலேயே லீவு வரும். உங்க சே‘ஃ‘ப்டிக்கு இந்த கலெக்டா் அங்கிள் எப்பவும் கேரண்டி. மழை வந்தா நான் பாா்த்துக்கிறேன். இப்போதைக்கு புக்கப் பாத்து படிங்க! என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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