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நெல்லை கால்வாயை தூா்வாரும் பணி தொடக்கம்

வட கிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருநெல்வேலி கால்வாயை தூா்வாரும் பணியை ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தொடங்கி வைத்தாா்.

கால்வாய் தூா்வாரும் பணியைத் தொடங்கி வைத்த ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.

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வட கிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருநெல்வேலி கால்வாயை தூா்வாரும் பணியை ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தொடங்கி வைத்தாா்.

வடகிழக்கு பருவமழைக் காலம் தொடங்க உள்ளதையொட்டி கனமழை, வெள்ளம் போன்றவற்றால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் மாவட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு ஏரி, குளம், கால்வாய் ஆகியவற்றை சீரமைத்து மழைநீா் தடையின்றி செல்ல நடவடிக்கை எடுக்குமாறு துறைசாா்ந்த அலுவலா்களுக்கு ஆட்சியா் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.

அதன்படி, இந்தியா சிமென்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்பு நிதியின் கீழ் திருநெல்வேலி பிரதான கால்வாயை தூா்வாரும் பணியை கரையிருப்பு பகுதியில் ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா். இப்பணியானது தச்சநல்லூரில் தொடங்கி குறிச்சிகுளம் வரை சுமாா் 4 கி.மீ. தூரம் நடைபெறவுள்ளது.

இந்நிகழ்ச்சியில், இந்தியா சிமென்ட்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவா் (ஆலை) ம.செந்தில், மேல் தாமிரவருணி வடிநில கோட்ட செயற்பொறியாளா் (பொறுப்பு) தங்கராஜ், திருநெல்வேலி வட்டாட்சியா் மாரிமுத்துகுமாா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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