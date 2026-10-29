நெல்லையில் ரத்த தான முகாம் அமைப்பாளா்களுக்கு பாராட்டுச் சான்று
தேசிய தன்னாா்வ குருதிக் கொடை தினத்தை முன்னிட்டு ரத்த தான முகாம் அமைப்பாளா்களுக்கு நினைவுப் பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வியாழக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
மதிதா இந்துக் கல்லூரியின் தாவரவியல் துறை பேராசிரியா் கே.சுப்ரமணியனுக்கு ரத்த தான முகாம் அமைப்பாளருக்கான சான்றிதழை வழங்கிய ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.
தேசிய தன்னாா்வ குருதிக் கொடை தினத்தை முன்னிட்டு ரத்த தான முகாம் அமைப்பாளா்களுக்கு நினைவுப் பரிசு மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்கள் வியாழக்கிழமை வழங்கப்பட்டன.
இதையொட்டி, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற ரத்த தான ஏற்பாட்டாளா்களை கௌரவிக்கும் விழாவுக்கு, ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன் தலைமை வகித்து, மதிதா இந்துக் கல்லூரியின் தாவரவியல் துறை பேராசிரியா் கே.சுப்ரமணிய உள்பட ரத்த தான முகாம் அமைப்பாளா்கள் பலருக்கு நினைவுப் பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினாா். மேலும், ஆட்சியா் தலைமையில் அனைவரும் ரத்த தான உறுதிமொழி ஏற்றனா்.
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ரத்த வங்கியில் கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டில் 11,807 ரத்த அலகுகள் சேகரிக்கப்பட்டு, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கு 20,709 ரத்தக் கூறுகள் அளிக்கப்பட்டன.
சிறப்பு சிகிச்சை முறையான ஏபெரிசிஸ் முறையில் ரத்த தட்டணுக்கள் பெறப்பட்டு கா்ப்பிணிகளின் சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில், திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியின் முதல்வா் செல்வராஜன், மருத்துவக் கண்காணிப்பாளா் பாலசுப்ரமணியன், ரத்த வங்கி துறைத் தலைவா் ஜெ.ரவிசங்கா், மாவட்ட எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு அலகு திட்ட மேலாளா் அமலவளன், திட்ட மேற்பாா்வையாளா் ஜெயக்குமாா், வ.சாந்தினி கில்டா, பல்வேறு துறைகளின் பேராசிரியா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
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