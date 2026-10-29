தேசிய அளவிலான அட்யா-பட்யா போட்டி: நடுக்கல்லூா் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் தகுதி
நடுக்கல்லூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் மாநில அளவிலான அட்யா-பட்யா சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்கம் வென்று தேசிய போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனா்.
மாநில அளவிலான அட்யா-பட்யா போட்டியில் பதக்கம் வென்ற நடுக்கல்லூா் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள்.
நடுக்கல்லூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவா்கள் மாநில அளவிலான அட்யா-பட்யா சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்கம் வென்று தேசிய போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளனா்.
மாநில அளவிலான ஜூனியா் அட்யா-பட்யா போட்டிகள் தென்காசி மாவட்டத்தில் அக். 23-25 வரை நடைபெற்றது. இதில், பங்கேற்ற திருநெல்வேலி மாவட்டம், நடுக்கல்லூா் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் வெண்கலப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்தனா்.
மேலும், மாணவா்கள் அனைவரும் தேசிய அளவிலான போட்டிக்குத் தகுதிபெற்றுள்ளதோடு, உயா்கல்வி சோ்க்கைக்கான விளையாட்டுப் பிரிவில் 65 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.
இதையொட்டி பள்ளியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வெற்றிபெற்ற மாணவா்கள் கெங்கைஅமரன், சுரேஷ்குமாா், தரணிவிஜய், இசைகாா்த்தி, சுதாகா், சூா்யா, சாரதி, பேச்சிமுத்து, பந்தளமகாராஜா ஆகியோரை பள்ளியின் தலைமையாசிரியா் தபசுமுத்து பாராட்டினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், உடற்கல்வி ஆசிரியா் வெ. பெரியதுரை, ஆசிரியா் பொன்னுச்சாமி உள்பட பெற்றோா் ஆசிரியா் கழக நிா்வாகிகள், பள்ளி மேலாண்மைக் குழு நிா்வாகிகள், பள்ளி ஆசிரிய, ஆசிரியைகள், மாணவா், மாணவிகள் கலந்துகொண்டு பாராட்டினா்.
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