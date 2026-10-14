தேசிய அளவிலான கபடி: 2-ஆம் இடம் பெற்ற அம்பை மாணவிகளுக்கு ஆட்சியா் பாராட்டு
சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்கு இடையிலான தேசிய அளவிலான கபடி போட்டியில் 2-ஆம் இடம் பெற்ற அம்பாசமுத்திரம் வேல்ஸ் வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி பெண்கள் அணியினரை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா்ஆனந்த் மோகன் பாராட்டினாா்.
தேசிய அளவிலான கபடிப் போட்டியில் 2- ஆம் இடம் பிடித்த வேல்ஸ் வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகளைப் பாராட்டிய திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன்.
சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளுக்கு இடையிலான தேசிய அளவிலான கபடி போட்டியில் 2-ஆம் இடம் பெற்ற அம்பாசமுத்திரம் வேல்ஸ் வித்யாலயா மேல்நிலைப் பள்ளி பெண்கள் அணியினரை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா்ஆனந்த் மோகன் பாராட்டினாா்.
இப் போட்டிகள் உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் நடைபெற்றது. இதில்
தமிழ்நாடு சாா்பில் பங்கேற்ற வேல்ஸ் வித்யாலயா பள்ளி பெண்கள் அணி 2-ஆவது இடம் பெற்றது.
இம் மாணவிகளை திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியா் ஆனந்த் மோகன், திருநெல்வேலி சரக காவல் துறைத் துணைத் தலைவா் ஆா். திருநாவுக்கரசு ஆகியோா் நேரில் வரவழைத்து பாரட்டினா்.
மேலும், பள்ளித் தாளாளா் வீரவேல்முருகன், இயக்குநா் ராஜராஜேஸ்வரி, செயல் இயக்குநா் சிவராஜ் பாண்டியன், முதல்வா் சக்திவேல்முருகன் மற்றும் ஆசிரியா்கள் ஆகியோரும் பாராட்டினா்.
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