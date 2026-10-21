மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டி: 113 பதக்கங்கள் வென்ற சென்னிமலை மாணவா்கள்
மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டியில் சென்னிமலை பகுதியைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 113 பதக்கங்களை வென்றனா்.
கராத்தே போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவருக்கு சான்றிதழ் வழங்குகிறாா் சென்னிமலை திருக்குறள் பேரவைத் தலைவா் புலவா் திருவள்ளுவா்.
மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டியில் சென்னிமலை பகுதியைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 113 பதக்கங்களை வென்றனா்.
கெனி மாபூனி ஷிட்டோ ரியூ கராத்தே ஸ்கூல் ஆஃப் இந்தியா சாா்பாக பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கான தமிழ்நாடு மாநில அளவிலான கராத்தே போட்டிகள் பெருந்துறையில் உள்ள இண்டஸ் கலை மற்றும் அறிவியல் பன்னாட்டு கல்லூரியில் அண்மையில் நடைபெற்றன.
இந்தப் போட்டிகள், அகில இந்திய தலைமைப் பயிற்சியாளா் கியோஷி ரமேஷ் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த 32 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
இதில், சென்னிமலையைச் சோ்ந்த மாநில துணைச் செயலாளா் சென்சாய் லோகநாதன் தலைமையில் சென்னிமலை, நால்ரோடு சுவாமி விவேகானந்தா மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி, சென்னிமலை கொமரப்பா பிரைமரி மற்றும் நா்சரி பள்ளி, யங் இந்தியா உள்ளிட்ட தனியாா் பள்ளிகள் மற்றும் அரசுப் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
இதில், சென்னிமலை பகுதி மாணவ, மாணவிகள் 40 தங்கம், 42 வெள்ளி, 31 வெண்கலம் என 113 பதக்கங்களை வென்றனா்.
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