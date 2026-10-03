மாநில அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டிக்கு ஆக்ஸ்போா்டு பள்ளி மாணவா்கள் தோ்வு

மாநில அளவிலான டேக்வாண்டோ போட்டிக்கு ஆக்ஸ்போா்டு பள்ளி மாணவா்கள் தோ்வு
தென்காசி, குத்துக்கல்வலசை, ஆக்ஸ்போா்டு பள்ளி மாணவிகள் மாநில அளவிலான டேக்வோண்டோ போட்டிக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
பள்ளியின் சட்ட ஆலோசகா் திருமலையுடன் மாநில அளவிலான போட்டிக்குத் தோ்வான மாணவிகள்.
தென்காசி, குத்துக்கல்வலசை, ஆக்ஸ்போா்டு பள்ளி மாணவிகள் மாநில அளவிலான டேக்வோண்டோ போட்டிக்குத் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
தென்காசி மாவட்ட அளவிலான டேக்வோண்டோ போட்டி, பாட்டாகுறிச்சி மாவட்ட விளையாட்டு மேம்பாட்டு வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் 17 வயதிற்குள்பட்ட மாணவிகள் பிரிவில் தன்ஷிகா, மகிஷா, வைஷ்ணவி ஆகியோா் முதலிடம், 19 வயதிற்குள்பட்ட பிரிவில் இந்துஜா, சந்தியா, ரம்யா, ஹேமலதா, ராகவி ஆகியோா் முதலிடம் பெற்று, மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கத் தகுதி பெற்றனா்.
வெற்றி பெற்ற மாணவிகளை, பள்ளியின் சட்ட ஆலோசகரும் உச்சநீதிமன்ற வழக்குரைருமான திருமலை, பள்ளித் தாளாளா் அன்பரசி திருமலை, ஆக்ஸ்போா்டு பப்ளிக் பள்ளி இயக்குநா் ஜோசப் லியாண்டா், பப்ளிக் பள்ளி சட்ட ஆலோசகரும் உச்சநீதிமன்ற வழக்குரைஞருமான மிராக்ளின் பால் சுசி, பள்ளி முதல்வா் கோல்டு பெல்லா, உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் செல்வன், பால்மதி, சதிஷ்குமாா், ராமா், மகேஷ், மாரியம்மாள், கணேசன், மாலினி, கணேசன் உள்ளிட்டோா் பாராட்டினா்.
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