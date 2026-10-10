மாநில அளவிலான சதுரங்கப் போட்டி: 872 பள்ளி மாணவா்கள் பங்கேற்பு
நீலமங்கலம் தனியாா் பள்ளியில் மாநில அளவிலான சதுரங்கப் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்து, பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா.
நீலமங்கலம் தனியாா் பள்ளியில் மாநில அளவிலான சதுரங்கப் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்து, பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், நீலமங்கலத்தில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான சதுரங்கப் போட்டியை ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா தொடங்கி வைத்தாா். இப் போட்டியில் தமிழகத்திலுள்ள 38 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 872 போ் பங்கேற்றனா்.
தமிழக பள்ளிக் கல்வித் துறையின் சாா்பில் மாநில அளவிலான 11, 14, 17, 19 வயதுக்குள்பட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கான பாரதியாா் தின மற்றும் குடியரசு தின சதுரங்கப் போட்டிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் கூறியதாவது: மாநில அளவிலான சதுரங்கப் போட்டிகளில் தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 872 மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றுள்ளனா். போட்டிகளை நடத்துவதற்காக 40 நடுவா்கள், 75 அணிப் பொறுப்பாளா்கள் மற்றும் 100 குழு உறுப்பினா்கள் என மொத்தம் 215 போ் பணியாற்றுகின்றனா். இந்த போட்டிகளில் ஒவ்வொரு வயது பிரிவிலும் முதல் ஐந்து இடங்களைப் பெறும் மாணவ, மாணவிகளும், பள்ளி விளையாட்டுக் கூட்டமைப்பு நடத்தும் தேசிய அளவிலான சதுரங்கப் போட்டியில் பங்கேற்க தோ்வு செய்யப்படுவா்.
மாநிலத்தின் 38 மாவட்டங்களிலிருந்து பங்கேற்றுள்ள மாணவ, மாணவிகளுக்கான போட்டிப் பதிவு, போட்டி அரங்குகள், நடுவா் ஒருங்கிணைப்பு, தங்குமிடம், உணவு, குடிநீா் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. போட்டிகள் நிறைவடைந்ததும் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியா்களுக்குச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பதக்கங்கள் வழங்கப்படவுள்ளது என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் கா.காா்த்திகா, அரசு அலுவலா்கள், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
திட்டப்பணிகள் ஆய்வு: கல்வராயன்மலை ஒன்றியத்தில் ரூ.115.76 கோடியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
பின்னா் ஆட்சியா் கூறியதாவது: தொரடிப்பட்டு கிராமத்தில் விபி ஜி ராம் ஜி திட்டத்தின் கீழ் ரூ.8 லட்சம் மதிப்பீட்டில் 2 ஆயிரம் மரக்கன்றுகள் நட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பணியையும், தால்தொரடிப்பட்டு கிராமத்தில் சிறப்பு பகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின்கீழ் ரூ.16.60 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் அங்கன்வாடி மையக் கட்டடக் கட்டுமானப் பணியையும் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. தொல்குடி திட்டத்தின் ரூ.1.82 கோடி மதிப்பீட்டில் எழுத்தூா் முதல் சக்காம்பாறை வரை புதிதாக அமைக்கப்படவுள்ள சாலைப் பணிகள், கல்லாற்றின் குறுக்கே ரூ.7.70 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் உயா்மட்ட பாலம் கட்டுமானப் பணிகள், பாலாற்றின் குறுக்கே ரூ.7.50 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் உயா்மட்ட பாலம் கட்டுமானப் பணிகளையும், ஒருங்கிணைந்த சாலை உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் ரூ.98.50 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாகக் அமைக்கப்பட்டு வரும் வெள்ளிமலை - சின்னதிருப்பதி சாலை பணிகளையும் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணிகளை விரைவாகவும் தரமாகவும் முடித்து பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது என ஆட்சியா் தெரிவித்தாா். ஆய்வின்போது சம்பந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் உடனிருந்தனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.