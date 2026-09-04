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‘மேலப்பாளையம் மாநகராட்சி திடலை தனியாருக்கு தாரைவாா்க்கக் கூடாது’

மேலப்பாளையம் மாநகராட்சி திடலை தனியாருக்கு தாரைவாா்க்கக் கூடாது என தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் சாா்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

Published On :4 செப்டம்பர் 2026, 1:49 am IST

மேலப்பாளையம் மாநகராட்சி திடலை தனியாருக்கு தாரைவாா்க்கக் கூடாது என தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் சாா்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாத் மேலப்பாளையம் அனைத்து கிளைகளின் ஆலோசனை கூட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. மாநில தணிக்கைக் குழு உறுப்பினா் சையது அலி தலைமை வகித்தாா். மாவட்டத் தலைவா் மசூத் உஸ்மானி, பொருளாளா் சிராஜ், துணைச் செயலா் சாந்து உமா் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

மேலப்பாளையத்தில் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மாநகராட்சி திடலை சிறுவா்களும் இளைஞா்களும் பல ஆண்டுகளாக விளையாட்டுத் திடலாகப் பயன்படுத்தி வருகின்றனா். அதை வணிக நோக்கில் தனியாருக்கு தாரைவாா்க்கக் கூடாது என்பது உள்பட பல்வேறு தீா்மானங்கள் கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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