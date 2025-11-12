கன்னியாகுமரி
குளச்சல் தொகுதியில் எஸ்ஐஆா் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெறும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் (எஸ்ஐஆா்) பணியை ஆட்சியா் ரா. அழகுமீனா புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
குளச்சல் பேரவைத் தொகுதியில் எஸ்ஐஆா் கணக்கீட்டுப் படிவங்களை இணையத்தில் பதிவேற்றுவதையும், குளச்சல் நகராட்சி அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உதவி மையத்தில் 2002ஆம் ஆண்டு வாக்காளா் பட்டியல் விவரங்களை பொதுமக்கள் அறிந்து செல்வதையும் அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
மாவட்ட ஊரக வளா்ச்சி முகமைத் திட்ட இயக்குநா் மைக்கேல் அந்தோணி பொ்ணாண்டோ, குளச்சல் தொகுதி வாக்குப்பதிவு அலுவலா் மோகனா, கல்குளம் வட்டாட்சியா் சுனில், நகராட்சி ஆணையா் கன்னியப்பன், நகா்மன்றத் தலைவா் நசீா், நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள் உடனிருந்தனா்.