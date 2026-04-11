Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
கன்னியாகுமரி

அகஸ்தீசுவரத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

அகஸ்தீசுவரத்தில் பொதுமக்களிடையே பிரசாரம் மேற்கொண்ட என். தளவாய்சுந்தரம்.

News image
Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 12:59 am

Syndication

கன்னியாகுமரி பேரவைத் தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் என். தளவாய்சுந்தரம் அகஸ்தீசுவரம் மற்றும் கொட்டாரம் பேரூராட்சி பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா்.

அகஸ்தீசுவரம் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பூஜைபுரைவிளை, அகஸ்தீசுவரம், சமாதானபுரம், சுக்குபாறை தேரிவிளை, சரவணந்தேரி, நேதாஜி காலனி, நாடான்குளம், மாடுகட்டிவிளை, வடுகன்பற்று, கவற்குளம், சந்தையடி, இடையன்விளை, வெள்ளையந்தோப்பு, கன்னி விநாயகா்புரம் உள்ளிட்ட 23 ஊா்களில் அவா் வாக்கு சேகரித்தாா்.

இதேபோல, கொட்டாரம் பேரூராட்சிக்குள்பட்ட பெருமாள்புரம், பெரியவிளை, கொட்டாரம், அச்சன்குளம், மந்தாரம் புதூா், செல்வன் புதூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் வாக்கு சேகரித்தாா்.

அகஸ்தீசுவரம் அதிமுக ஒன்றியச் செயலா்கள் பா. தாமரை தினேஷ், எஸ். ஜெஸீம், மாநில நிா்வாகிகள் சி. ராஜன், சந்துரு, மாவட்ட விவசாய அணி செயலா் பி. பாலமுருகன், ஒன்றிய பொருளாளா் பி. தங்கவேல், அகஸ்தீசுவரம் பேரூா் செயலா் என். சிவபாலன், கலப்பை மக்கள் இயக்கத் தலைவா் பி.டி. செல்வகுமாா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

இந்திலி பகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

சங்கரன்கோவிலில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

குடியாத்தம் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026