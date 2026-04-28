கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கடையாலுமூடு அருகே சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த தொழிலாளிக்கு 16 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, போக்ஸோ நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கடையாலுமூடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அனில்குமாா். தொழிலாளியான இவா், அதே பகுதியைச் சோ்ந்த 15 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக சிறுமியின் பெற்றோா் மாா்த்தாண்டம் அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தனா்.
அதன்பேரில் போலீஸாா் அனில்குமாா் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை நாகா்கோவில் போக்ஸோ நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. விசாரணை முடிவுற்ற நிலையில் நீதிபதி திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். அதில் அனில் குமாருக்கு 16 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 13 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா்.
