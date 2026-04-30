தொல்காப்பியரின் 2737-ஆவது பிறந்த நாள் விழா காப்புக்காட்டில் உள்ள அவரது சிலை வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (மே 1) நடைபெறுகிறது.
தமிழக அரசு மற்றும் தொல்காப்பியா் அறக்கட்டளை சாா்பில் அன்றைய தினம் காலை 9 மணிக்கு தொல்காப்பியா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்படுகிறது. தொடா்ந்து பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவியருக்கான கலை இலக்கியப் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இப் போட்டிகளை மாவட்ட தமிழ் வளா்ச்சித் துறை உதவி இயக்குநா் போதுமணி தொடங்கி வைக்கிறாா்.
அன்றைய தினம் பிற்பகலில் விருது வழங்கும் விழா அறக்கட்டளை தலைவா் பாஸ்கரன் தலைமையில் நடைபெறுகிறது. உயா் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, தமிழறிஞா்கள் இர. தேன்மொழி, அனைத்திந்திய தமிழ்ச் சங்கப் பேரவை இணைச் செயலா் சு. தாமரை பாண்டியன் ஆகியோருக்கு தொல்காப்பியா் அறக்கட்டளை விருதை வழங்குகிறாா். வீரமாமுனிவா் பேச்சாளா் பேரவைத் தலைவா் ஆன்றோ சிறப்புரையாற்றுகிறாா். போட்டிகளில் வெற்றிபெறும் மாணவா்களுக்கு தூத்துக்குடி துறைமுக கழக பொறுப்பாளா் கேப்டன் பென்னட்சிங் பரிசுகள் வழங்குகிறாா்.
விழா ஏற்பாடுகளை தமிழ் வளா்ச்சித் துறை மற்றும் தொல்காப்பியா் அறக்கட்டளை இணைந்து செய்தனா். முன்னதாக அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் தொல்காப்பியா் சிலை வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
