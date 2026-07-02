குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

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பேச்சிப்பாறை .. 34.73
பெருஞ்சாணி ...67.45
சிற்றாறு 1 ... 13.81
சிற்றாறு 2 ... 13.90
முக்கடல் ... 10.90
பொய்கை ... 16.10
மாம்பழத்துறையாறு... 38.71..
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