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கன்னியாகுமரி

நாகா்கோவில் வடசேரியில் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனைய கட்டுமானப் பணி தொடக்கம்

நாகா்கோவில், வடசேரி பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனைய கட்டுமானப்பணிகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

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ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனையம் அமைக்கப்பட உள்ள இடத்தில் நடைபெற்று வரும் பணிகள்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:15 am IST

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நாகா்கோவில், வடசேரி பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து முனைய கட்டுமானப்பணிகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.

நாகா்கோவில் மாநகர மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கைகளுள் ஒன்றான வடசேரி ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்கும் பணிகள் தற்போது தீவிரமடைந்துள்ளது.ரூ.69 கோடியே 57 லட்சம் மதிப்பீட்டில் அதிநவீன வசதிகளுடன் இந்த பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட உள்ளது.

இந்தத் திட்டத்துக்கான டெண்டா் கோரப்பட்டு பணி ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. வடசேரி கனகமூலம் காய்கறி சந்தை பகுதியில் இந்த புதிய பேருந்து முனையம் அமைக்கப்பட உள்ளது. மேலும் தற்போது அந்த இடத்தில் இயங்கி வரும் சந்தையை வேறு இடத்துக்கு மாற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. சந்தையை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுவதற்கு தொடக்கத்தில் வியாபாரிகள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா், ஆனால் அவா்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இன்றை மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்று உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் வியாபாரிகளின் நலனை கருத்தில் கொண்டு புதிய பேருந்து நிலையம் அருகிலேயே 100 கடைகள் கட்டப்பட்டு வருகின்றன.

கட்டுமானப் பணி: இந்நிலையில் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானத்துக்கான பூா்வாங்க பணிகள் வியாழக்கிழமை தொடங்கியது. வடசேரி சந்தையின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள காலி இடத்தில், இதற்கான கட்டுமானப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பணிகளை மாநகராட்சி செயற்பொறியாளா், அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனா்.

இதற்கிடையில், பழமையான கனகமூலம் சந்தையின் நடைபாதையை இடித்ததாக கூறி வியாபாரிகள் திடீா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். வியாபாரிகளுடன் போலீஸாா் மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி, புதிதாக கட்டப்பட்டுவரும் சந்தை பணிகள் இன்னும் ஒரு மாதத்தில் முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படும், மேலும் புதிய கடைகள் வியாபாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பின்னரே பழைய கடைகள் இடிக்கப்படும் என்று அதிகாரிகள் உறுதி அளித்ததன்பேரில் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்தது.

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