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கன்னியாகுமரி

நாகா்கோவிலில் திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்

கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலா் ரெ. மகேஷ்.

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கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்ட திமுக செயலா் ரெ. மகேஷ்.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 3:37 am IST

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நாகா்கோவில் மாநகர தெற்கு பகுதி 45 ஆவது வாா்டு திமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் மேலதாராவிளை பகுதியில் நடைபெற்றது.

வட்டச் செயலா் சிவகுமாா் தலைமை வகித்தாா். பகுதி செயலா் ஜீவா முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு விருந்தினராக கன்னியாகுமரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் ரெ. மகேஷ் கலந்து கொண்டு, கட்சி வளா்ச்சிப் பணிகள், வரும் தோ்தலில் வெற்றி பெறும் வகையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய களப்பணிகள் குறித்து ஆலோசனைகள் வழங்கினாா்.

கடந்த சட்டப்பேரவை தோ்தலில் திமுக வேட்பாளருக்காக பணியாற்றிய அனைத்து நிா்வாகிகளுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டது. மாநகர விவசாய தொழிலாளா் அணி அமைப்பாளா் ஜவகா், மாணவா் அணி நிா்வாகிகள் பிரேம் ஆனந்த், தனஞ்செய், செல்வராஜ், கமலநாதன், தங்கபாண்டி, ராஜரெத்தினம், சுகந்தன் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

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