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கன்னியாகுமரி

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

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பேச்சிப்பாறை அணை

Updated On :30 ஜூலை 2026, 4:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பேச்சிப்பாறை ... 30.07

பெருஞ்சாணி ... 61.95

சிற்றாறு 1 .. 11.91

சிற்றாறு 2 ... 12.00

முக்கடல் ... 8.80

பொய்கை ... 15.60

மாம்பழத்துறையாறு ... 35.02 ..........

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குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

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