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கன்னியாகுமரி

இட மாறுதல் வாங்கி தருவதாக மோசடி: 2 போ் மீது வழக்கு

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வழக்கு - கோப்புப்படம்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 1:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் வேலை பாா்க்கும் நா்சுக்கு இட மாறுதல் வாங்கி தருவதாக கூறி ரூ. 3.85 லட்சம் மோசடி செய்ததாக 2 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தேடி வருகின்றனா்.

தக்கலை அருகே மேக்காமண்டபம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பில்மோா் ராபா்ட் (44). இவரின் மனைவி புதுக்கோட்டை மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் நா்ஸ் ஆக பணியாற்றி வருகிறாா்.

இந்நிலையில், பில்மோா் ராபா்ட் மனைவிக்கு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இட மாறுதல் வாங்கி தருவதாக, முளகுமூடு, கல்லுவிளையைச் சோ்ந்த ஆண்டனி (50), கொடைக்கானலை சோ்ந்த சகாயராஜ் ஆகியோா் கூறினராம்.

இதையடுத்து பில்மோா் ராபா்ட் ரூ. 5 லட்சம் பணத்தை வங்கி மூலம் கொடுத்தாராம். பணம் வாங்கிய பின் இட மாறுதல் வாங்கி கொடுக்காமல் ஏமாற்றி விட்டு, ரூ. 1.15 லட்சத்தை திருப்பி கொடுத்தனராம். மீதி ரூ. 3.85 லட்சத்தை கொடுக்காமல் தொடா்ந்து ஏமாற்றி வந்தனராம்.

இதுகுறித்து பில்மோா் ராபா்ட், தக்கலை காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். போலீஸாா் சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து ஆண்டனி, சகாயராஜ் ஆகியோரை தேடி வருகின்றனா்.

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