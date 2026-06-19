குமரி மாவட்ட அணைகளில் நீா் இருப்பு

/
பேச்சிப்பாறை ... 37.15
பெருஞ்சாணி ... 67.80
சிற்றாறு 1 ... 13.91
சிற்றாறு 2 ... 14.01
முக்கடல் ... 11.50
பொய்கை ... 16.20
மாம்பழத்துறையாறு ... 38.06
மழை அளவு:
கோழிப்போா்விளை ... 26.40 மி.மீ.
குளச்சல் ... 25 மி.மீ.
தக்கலை ... 21 மி.மீ.
அடையாமடை ... 8.20 மி.மீ.
முள்ளங்கினாவிளை ... 7.40 மி.மீ.
இரணியல் ... 6.20 மி.மீ.
சிற்றாறு 2 அணை ... 4 மி.மீ.
மாம்பழத்துறையாறு அணை ... 3 மி.மீ.
ஆனைக்கிடங்கு ... 2.80 மி.மீ.
பெருஞ்சாணி அணை ... 2.40 மி.மீ.
திற்பரப்பு ... 1.80 மி.மீ.
சுருளோடு ... 1.40 மி.மீ.
புத்தன் அணை ... 1 மி.மீ.
..