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கன்னியாகுமரி

டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் தடுப்புப் பணி: ஆட்சியா் ஆய்வு

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வடக்கு நுள்ளிவிளையில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் தடுப்புப் பணியை ஆய்வு செய்த மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப்.

Updated On :22 ஜூன் 2026, 2:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வடக்கு நுள்ளிவிளையில் நடைபெற்ற டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் தடுப்புப் பணிகளை கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியா் மு. பிரதாப் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

சுகாதாரப் பணியாளா்கள், ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் சென்று மேல்நிலை மற்றும் கீழ்நிலை நீா்தேக்கத் தொட்டிகள், டயா்கள், உடைந்த நெகிழிப் பொருள்கள், தேங்காய் சிரட்டைகளில் உற்பத்தியாகும் கொசுக்களை அழிப்பதோடு, வீட்டில் உள்ளவா்களுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனா்.

வடக்கு நுள்ளிவிளையில் நடைபெற்ற இப்பணிகளை ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா். அப்போது, மாவட்ட சுகாதார அலுவலா் நமச்சிவாயம், ஊராட்சிகள் உதவி இயக்குநா் சிவபாலன், வட்டார மருத்துவ அலுவலா்கள், சுகாதாரப் பணியாளா்கள் உடனிருந்தனா்.

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