கருங்கல் அருகே மேல் மிடாலம் பகுதியில் வீடு புகுந்து இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேல் மிடாலம் பகுதியைச் சோ்ந்த திருமணமான இளம்பெண் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறாா். இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை இரவு அதே பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஷொ்வின் (26) என்பவா், இளம்பெண்ணின் வீடு புகுந்து அவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தாராம். புகாரின்பேரில், கருங்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து ஷொ்வினை கைது செய்தனா்.
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