கன்னியாகுமரி

குழித்துறையில் இளைஞா்களுக்கான டிஜிட்டல் அறிவு சிறப்பு முகாம்

Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:27 pm

தேசிய பாடல் வந்தேமாதரம் 150 ஆம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி, குழித்துறை உப கோட்ட அஞ்சல் துறை, குழித்துறை ஸ்ரீ தேவிகுமரி மகளிா் கல்லூரி என்எஸ்எஸ் திட்டம் இணைந்து, இளைஞா்களுக்கான டிஜிட்டல் அறிவு சிறப்பு முகாம் வியாழக்கிழமை நடத்தியது.

நிகழ்ச்சிக்கு கன்னியாகுமரி கோட்ட அஞ்சல்துறை கண்காணிப்பாளா் ஜி. செந்தில்குமாா் தலைமை வகித்துப் பேசினாா். குழித்துறை அஞ்சல் உப கோட்ட ஆய்வாளா் என்.எம். கண்மணி, ஸ்ரீ தேவி குமரி மகளிா் கல்லூரி என்எஸ்எஸ் திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ஷண்முகபிரியா, துணை தபால் நிலைய அலுவலா் மரியா வால்டா், மாணவிகள் பங்கேற்றனா். கல்லூரி என்எஸ்எஸ் திட்ட அலுவலா் ஸ்ரீஜா நன்றி கூறினாா்.

