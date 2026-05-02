ஜோதிட அறிவு என்பது என்ன? அதன் மூலம் அறிவது என்னென்ன?

ஜோதிட அறிவு என்பது வேத சுலோகங்களிலிருந்து நமக்குக் கிடைத்துள்ளது. இந்த சுலோகங்கள் பண்டைய காலத்தில் நமது சித்தர்களால் ஆழமாகப் படித்து உணரப்பட்டது. எனவே, அவற்றின் மூலம் நாம் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றியும், நமது வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் அலைகளைப் பற்றியும் அறிந்து கொண்டோம். நமது வாழ்க்கையில் கிரகங்களின் எதிர்மறை ஆற்றல்களை நீக்குவதற்கும், நல்ல ஆற்றல்களின் ஆசிர்வாதங்களைப் பெறுவதற்கும் அவை நடைமுறை வழிகளைப் பரிந்துரைத்தன.
நமது கிரகங்கள் நமக்காக விதித்ததை விட ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையைத் தேடுவதற்கு வேத ஜோதிடம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது. பண்டைய கால சித்தர்கள் பிரபஞ்ச ஆற்றலைப் புரிந்துகொண்டு, சாதாரண மனிதனின் நன்மைக்காக அதன் விளைவுகளைக் கணக்கிட்டனர். மகரிஷி பராசரர், இந்த பண்டைய வேத அறிவியலை, மனிதன் சுப சக்திகளின் ஆசிர்வாதங்களைத் தேடவும், அசுப சக்திகளிடமிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும் உதவும் "முன் கணிப்பு ஜோதிடமாக" விளக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
வேத ஜோதிடத்தின் மூலம் அறிவது
ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ( ராசிகளில் ) கிரகங்களின் இருப்பு, மனிதன் மீது குறிப்பிட்ட விளைவுகளை எவ்வாறு உருவாக்கும் என்பதை வேத சுலோகங்கள் நமக்குச் சொல்கிறது. ஆனால், இந்த சுலோகங்களில் பல, சுட்டிக்காட்டும் அல்லது உணர்த்தும் தன்மையுடையவை. மெய்யியல் பற்றிய ஆழ்ந்த அறிவு இல்லாமல் அவற்றைப் புரிந்துகொள்வது எளிதல்ல. பொதுவாகச் சொல்வதானால், வேதங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படும் பண்டைய வேத ஜோதிடம், முக்கியமாக இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் பூமியில் பிறந்த மனிதனுடனான அதன் உறவு பற்றியே பேசுகிறது.
சித்தர்களிடமிருந்து வந்த ஜோதிடம்
சித்தர்கள் மூலமாகவே நாம் பிரபஞ்சத்தைப் பற்றியும், நமது வாழ்க்கையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஆற்றல் அலைகளைப் பற்றியும் கற்றுக்கொண்டோம். பிரபஞ்சத்தின் சக்திவாய்ந்த ஆற்றல்களை நன்கு உணர்வதற்கும், ஒவ்வொரு கிரகத்தின் இயல்பைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், சித்தர்கள் அவற்றை நமக்குத் தெய்வங்களாகக் காட்டினார்கள். எனவே, கிரகங்கள் கடவுள்களாகவும், தேவியர்களாகவும் வணங்கப்பட்டு அழைக்கப்படுகின்றன. செவ்வாயின் சக்தி முருகப்பெருமானாலும், சூரியன் சிவபெருமானாலும், புதன் விஷ்ணுவாலும் குறிக்கப்படுகிறது.
சித்தர்கள் கிரகங்களின் எதிர்மறை ஆற்றல்களை ஓரளவிற்குத் தணிப்பதற்கான நடைமுறை வழிகளையும் பரிந்துரைத்தனர். இத்தகைய பரிகாரங்கள் குறிப்பாக மனித வாழ்வில் நல்ல ஆற்றல்களைச் சேர்க்க உதவுகின்றன.
பலன் சொல்லும் ஜோதிடம்
வேத ஜோதிடத்தில், சந்திரன் ஒரு மிக முக்கியமான கிரகமாகும். ஒருவரின் சந்திர ராசியே அவரது ராசியாகக் கருதப்படுகிறது. இது யோகங்கள், 9 கிரகங்களின் குணங்கள், 12 வீடுகளின் மீதான அவற்றின் தாக்கம், மற்றும் சத்வம், ரஜோ குணம், தாமசம் போன்ற குணங்களும், ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு, நீர், பூமி போன்ற ஐந்து பூதங்களும் பருப்பொருளின் இயல்பை உருவாக்குவதில் எவ்வாறு செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன என்பனவற்றை ஒருங்கிணைத்து ஆராயும் ஒரு முறையாகும்.
நவீன வேத ஜோதிடம் பல ஆண்டுகளாகப் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. தற்போது, இது ஒரு தனிநபரின் பிறப்பு நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில், அவர்களின் ஜாதகங்களில் இருந்து அவரைப் பற்றிக் கணிக்கும் ஒரு பலன் சொல்லும் ஜோதிடமாகப் பிரபலமாக உள்ளது.
இந்தத் துறையின் மிக நுட்பமான கேள்வி இங்கேதான் எழுகிறது? மனித வாழ்க்கையைக் கணிப்பதில் எத்தனை சதவீதத் துல்லியத்தை அடைய முடியும்? 75 சதவீதம், குறைந்தபட்சம் இதுவே பொதுவான நம்பிக்கையாகும்.
ஜோதிடரின் பங்கு
வேத ஜோதிடத்திலிருந்து ஒருவர் நிச்சயமாகப் பெறக்கூடியது, தன்னைப் பற்றிய அறிவேயாகும். தனிநபர்களுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு உரையாடுவதன் மூலமும், முக்கியமாக ஜாதகத்தை ஆய்வு செய்வதன் மூலமும், ஒரு ஜோதிடரால் அந்த நபரின் இயல்பையும் நாட்டங்களையும் கூற முடியும். அவர் கிரகங்களின் நல்ல மற்றும் கெட்ட தாக்கங்களைப் பற்றி ஒருவருக்கு உணர்த்துகிறார். பிரபஞ்ச சக்திகள் குறித்த இத்தகைய விழிப்புணர்வு, ஒருவர் தனது வாழ்க்கையில் பிற்காலத்தில் பொருத்தமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கான சிறந்த திறன்களைப் பெற உதவும்.
வேத ஜோதிடத்தில் உள்ள பரிகாரங்கள்
கிரகங்கள் நீச்ச நிலையில் அல்லது வக்ர நிலையில் இருக்கும்போது, அவை ஜாதகருக்கு மிகுந்த துன்பங்களைக் கொண்டு வருகின்றன. ஜாதகத்தில் பித்ரு தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம், சனி தோஷம் மற்றும் செவ்வாய் தோஷம் போன்ற சில கடுமையான கிரக பாதிப்புகள் உள்ளன, அவை ஜாதகர் கிரகங்களின் நல்ல பலன்களை அனுபவிப்பதைத் தடுக்கின்றன.
வேத ஜோதிடம், மந்திரங்களை உச்சரித்தல், சில சடங்குகளைக் கடைப்பிடித்துப் பயிற்சி செய்தல், யந்திரங்கள் மூலம் ஒருவரை ஆற்றலுடன் வைத்திருத்தல், மணிமாலை அணிதல் மற்றும் கிரகங்கள் சக்தி வாய்ந்த நாள்களில் விரதம் இருத்தல் போன்ற பரிகார நடவடிக்கைகளைப் பரிந்துரைக்கிறது.
ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர, முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம் என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்.
தொடர்புடையது
புத்தகங்களைக் கொண்டாடுவோம்!
நவீன கல்வியும், பாரம்பரிய அறிவும்...
ரூ.47 லட்சம் முதலீட்டு மோசடி: 3 போ் கைது
வேதங்களைப் பாதுகாப்பதில் தேவஸ்தானம் முக்கிய பங்கு
