சனி பிரதோஷம் ஏன் சிறப்பு வாய்ந்தது? முக்கியத்துவம் என்ன?

சனிக்கிழமையும் பிரதோஷ விரதமும் சேர்ந்துவரும்போது, அது சனி பிரதோஷமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த விரதம் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது மற்றும் கர்ம பந்தங்களை நீக்குவதற்கு மிகவும் மங்களகரமானதாகக் கருதப்படுகிறது.
இது சனிக்கிழமையுடன் ஒத்துப்போகும்போது, கடந்த கால அவதாரங்களிலிருந்து பாவங்களை நீக்குவதற்கான ஒரு தனித்துவமான வாய்ப்பை இது வழங்குகிறது. பிரதோஷம்/திரயோதசி திதி சனிக்கிழமையுடன் ஒன்றுடன் ஒன்று சேரும்போது, சனியின் செல்வாக்கின் காரணமாக சக்தி பெரிதும் அதிகரிக்கிறது என வேத நூல்கள் குறிப்பிடுகின்றன.
சனி கிரகமான சனி பகவான், ஒரு பயப்படும் தெய்வமாக அறியப்படுகிறார், இருப்பினும் அவர் வாழ்க்கையின் பாடங்களைக் கற்பிக்கும் சிறந்த ஆசிரியர். சனி பெரும்பாலும் ஒருவரின் கடந்த கால செயல்களின் முடிவுகளைப் பிரதிபலிக்கும் ஒரு கர்ம கண்ணாடியாகக் காணப்படுகிறார். அவர் முதிர்ச்சி, ஒழுக்கம் மற்றும் நேர்மையான பக்தி மற்றும் முயற்சிக்கு வெகுமதி அளிக்கிறார். சனி ஒருமைப்பாடு, தலைமைத்துவம், ஒழுக்கம், தந்தை ஸ்தானத்தையும் நிர்வகிக்கிறார். மனித உடலில் உள்ள எலும்புகள் மற்றும் எலும்புக்கூடு அமைப்புக்கும் அவரே பொறுப்பு. தீய சக்தியாகக் கருதப்பட்டாலும், சனியின் கடினமான பாடங்கள் ஒருவரின் உள் இயல்பை நேராக்கவும், தனிநபர்கள் தங்கள் கர்மப் பாதையில் செல்ல உதவவும் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.
சனீஸ்வரன், சனி தேவர், சனி பகவான் என்றும் அழைக்கப்படும் சனி, சூரிய மண்டலத்தில் "பகவான்" என்ற தெய்வீகப் பட்டத்தைக் கொண்ட ஒரே கிரகம், அவரது நீதி மற்றும் தர்மத்தைப் பின்பற்றுவதால். சனியின் ஏழரை ஆண்டு சஞ்சாரக் காலம் அனுபவிக்கும் மக்கள் கடந்த கால கர்மக் கடன்களை அடைவதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரது பாடங்கள் பெரும்பாலும் கடுமையானவை என்றாலும், அவை ஆன்மிக வளர்ச்சி, மோட்சத்தை (விடுதலை) அடைவதற்கான இறுதி இலக்கை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன.
சனி பிரதோஷத்தின் முக்கியத்துவம்
சனி பிரதோஷத்தில், கர்மச் சுமைகள் மறுசீரமைக்கப்படுகின்றன. இது உயர்ந்த விழிப்புணர்வு நிலையை உருவாக்குகிறது. இந்த நாள் தனிநபர்கள் எண்ணங்கள், உணர்ச்சிகள் மற்றும் உடல், உடலுக்கு அப்பால் சிவ உணர்வு நிலையை அனுபவிக்க ஒரு விதிவிலக்கான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. சனி பிரதோஷம் இந்த தூய விழிப்புணர்வு நிலையை நோக்கி ஒருவரின் ஆன்மிக முன்னேற்றத்தைத் துரிதப்படுத்தும். சனி மகாதசா அல்லது 7 1/2 சனி போன்ற கடினமான சனி காலங்களை அனுபவிப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் நன்மை பயக்கும், ஏனெனில் சிவபெருமான் சனியின் சவாலான விளைவுகளைத் தணிப்பதாக அறியப்படுகிறது.
சனி பிரதோஷ விரதத்தின் தனித்துவமான நன்மைகள்
கெட்ட கர்மாவிலிருந்து நீங்குதல்: சனி பிரதோஷ விரதத்தைக் கடைப்பிடிப்பது பக்தர்கள் தங்கள் கெட்ட கர்மாவைத் துடைக்க உதவுகிறது, தங்களுக்கு மட்டுமல்ல, அவர்களின் முழு பரம்பரைக்கும்.
ஆன்மிக முயற்சிகளில் உதவி, சனி மோட்சத்தை (விடுதலை) ஆட்சி செய்வதால், சனி பிரதோஷத்தைக் கடைப்பிடிப்பது மோட்சத்தை அடைவதற்கான பயணத்தை எளிதாக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.
கர்ம நிவாரணம்: சிவபெருமான் மற்றும் சனியின் ஒருங்கிணைந்த ஆற்றல் வாழ்க்கை முன்னேற்றத்தைத் தடுக்கும் கடுமையான கர்ம முடிச்சுகளை விடுவிக்க உதவுகிறது.
சனி பிரதோஷம் கடந்த கால கர்மாவைத் தூய்மைப்படுத்தவும், சிவன் மற்றும் சனி பகவான் இருவரிடமிருந்தும் ஆசிகளைப் பெறவும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஆன்மிக வாய்ப்பை வழங்குகிறது. இது பக்தர்களுக்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நாளாக அமைகிறது.
ஜோதிடம் ஒரு முன் எச்சரிக்கையே தவிர, முடிவு அல்ல என்பதனை உணரவும்... அதே போல் ஜோதிடர் வழிகாட்டியே தவிர, கடவுள் அல்ல... பரிகாரம், என்பது ஜாதகர் மனமாற்றமும், கடவுளிடம் முழு சரணாகதியுமே ஆகும்..."
தொடர்புக்கு: 98407 17857, 91502 75369
Summary
When the Pradosha fast falls on a Saturday, it is celebrated as Shani Pradosha.
