ரூ.47 லட்சம் முதலீட்டு மோசடி: 3 போ் கைது

போலி இணையவழி முதலீட்டுத் தளம் மூலம் செயல்பட்டு வந்த இணைய மோசடி கும்பலை தில்லி காவல்துறை கண்டுபிடித்துள்ளது. மேலும், ஒரு நபரை ரூ.47 லட்சத்திற்கும் அதிகமாக ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டின் பேரில் மூன்று பேரை கைது செய்துள்ளதாக ஒரு அதிகாரி ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
தென்மேற்கு மாவட்டத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு வழக்கின் தொடா்பாக, சனிக்கிழமையன்று இந்த மூவரும் கைது செய்யப்பட்டனா். மோசடிக்காரா்கள் ஒரு போலி இணையவழித் தளம் மூலம் பங்குகள், ஈக்விட்டிகள் மற்றும் ஐபிஓக்களில் முதலீடு செய்யுமாறு ஆசை காட்டி, தன்னை ரூ.47.20 லட்சம் ஏமாற்றியதாக பாதிக்கப்பட்ட நபா் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
விசாரணையின் போது, ஒரு தனியாா் நிறுவனத்தின் பெயரில் உள்ள நடப்புக் கணக்கு ஒன்று இந்த மோசடிக்கு முக்கியப் பாலமாகச் செயல்பட்டதை காவல்துறை கண்டறிந்தது. மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தில் ரூ.3 லட்சத்தை குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் அந்தக் கணக்கிற்கு மாற்றியிருந்தனா். மேற்கொண்ட ஆய்வில், அந்தக் கணக்கு குறைந்தது 12 இணைய மோசடி புகாா்களுடன் தொடா்புடையது என்பது தெரியவந்தது என்று ஒரு மூத்த காவல்துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
ஹரியானா, பஞ்சாப், சண்டிகா் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் ஒரு சிறப்புக் குழு விரிவான மாநிலங்களிடை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. ஹரியானாவின் ஜிந்த் பகுதியைச் சோ்ந்த 47 வயதான விஷால் சவுகான் என்பவரே முதலில் கைது செய்யப்பட்டாா் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது. இவா் தனது வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், சிம் காா்டு, டெபிட் காா்டு மற்றும் காசோலை புத்தகம் ஆகியவற்றை, ஒரு குறிப்பிட்ட கமிஷன் அடிப்படையில் மற்ற கும்பல் உறுப்பினா்களுடன் தெரிந்தே பகிா்ந்துகொண்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது. தனது கணக்கு மூலம் சட்டவிரோதப் பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு உதவியதற்காக சவுகான் ரூ.50,000 பெற்றிருந்தாா். இந்த மோசடிச் சம்பவத்துடன் தொடா்புடைய மூன்று கைப்பேசிகள் அவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்டதாக காவல்துறை கூறியது.
மேற்கொண்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், இந்த மோசடியில் இடைத்தரகராகச் செயல்பட்ட ரித்விக் யாதவ் என்பவரும் கைது செய்யப்பட்டாா். இவா் சவுகானிடமிருந்து வங்கிக் கணக்கு ஆவணங்கள் மற்றும் சிம் காா்டைப் பெற்று, ஒரு குறிப்பிட்ட கமிஷன் தொகையைப் பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை மற்ற சதித்திட்ட கூட்டாளிகளுக்கு வழங்கியதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
இந்த வழக்கில் மூன்றாவது குற்றவாளியான, உத்தரப்பிரதேசத்தின் மெயின்புரி பகுதியைச் சோ்ந்த 22 வயதான பிரியல் பிரதாப் யாதவ் என்பவா், பின்னா் தில்லியின் கிங்ஸ்வே கேம்ப் பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
தொடா் விசாரணையின் போது, இந்தக் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபா்கள் ஒரு பெரிய, திட்டமிட்ட குற்றக் கும்பலின் ஒரு பகுதியாகச் செயல்பட்டது தெரியவந்தது. தனிநபா்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் வங்கிக் கணக்குகளை, 25 முதல் 40 சதவீதம் வரையிலான கமிஷன் அடிப்படையில் பெற்றுக்கொள்வதையே இந்தக் கும்பல் முக்கியத் தொழிலாகக் கொண்டிருந்தது. சைபா் மோசடி மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணத்தை, காவல்துறையின் பிடியில் சிக்காமல் இருப்பதற்காகவே இந்த வங்கிக் கணக்குகள் வழியாகப் பரிமாற்றம் செய்ததாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
சவுகான் மற்றும் ரித்விக் ஆகியோா் நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பிரியலும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா். இச்சம்பவத்துடன் தொடா்புடைய மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்வதற்கான மேலதிக விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகக் காவல்துறை மேலும் கூறியுள்ளது.
