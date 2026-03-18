மண்டைக்காடு பகவதியம்மன் கோயில் கொடை விழா
மண்டைக்காடு, பகவதி அம்மன் மாசிக் கொடை விழா நிறைவடைந்ததையடுத்து, 8ஆம் கொடை விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
பொங்கலிட்டு வழிபாடு செய்யும் பக்தா்கள்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 7:36 pm
இதை முன்னிட்டு சிறப்பு தீபாராதனை, பொங்கல் வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் கேரளம், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருந்து ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
மண்டைக்காட்டில் மாா்ச் 22ஆம் தேதி பங்குனி பரணி கொடை விழா நடைபெறுகிறது.
