Dinamani
ஐபிஎல் 2026: ராஜஸ்தானிடம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் முதல் ஆட்டத்தில் படுதோல்வி!சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு!
/
கன்னியாகுமரி

பறக்கும் படை வாகனச் சோதனை: செலவின பாா்வையாளா் ஆய்வு

News image

சுசீந்திரத்தில், தோ்தல் நிலையான கண்காணிப்பு படையினா் வாகனச் சோதனை குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்கிறாா் தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா் சரண்ஜோஸ்.

Updated On :30 மார்ச் 2026, 7:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட சுசீந்திரம் பகுதியில் தோ்தல் நிலையான கண்காணிப்பு படையினா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதை, நாகா்கோவில் மற்றும் குளச்சல் தொகுதி செலவின பாா்வையாளா் சரண்ஜோஸ் திங்கள்கிழமை ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

சட்டப்பேரவை பொதுத் தோ்தலை முன்னிட்டு, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு முன்னேற்பாடு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக சுசீந்திரம் பகுதியில் பறக்கும் படையினா் வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதை, நாகா்கோவில் மற்றும் குளச்சல் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி செலவின பாா்வையாளா் சரண்ஜோஸ் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பறக்கும் படையினா் வாகனங்களை நிறுத்தி சோதனை செய்யும் விதம், ஆவணங்களை சரி பாா்த்தல் மற்றும் விடியோ பதிவு செய்யப்படுவது உள்ளிட்டவைகளை அவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படாத வகையிலும், தோ்தல் விதி மீறல்கள் நடைபெறாத வண்ணமும் மிகுந்த கவனத்துடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்று அவா் அலுவலா்களுக்கு அறிவுறுத்தினாா்.

முன்னதாக, நாகா்கோவில் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் நாகா்கோவில் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட வேட்பாளா்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யப்படுவதையும் அவா் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

