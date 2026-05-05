கன்னியாகுமரியை தக்கவைத்தது அதிமுக

கன்னியாகுமரி தொகுதியை மீண்டும் அதிமுக தக்கவைத்து கொண்டது.
கன்னியாகுமரி பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் குமரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான என். தளவாய்சுந்தரம் போட்டியிட்டாா். இவா் தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் ரெ. மகேஷை விட 214 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இதன் மூலம் அதிமுக மீண்டும் தொகுதியை தக்கவைத்து கொண்டது.
வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:
என். தளவாய்சுந்தரம் (அதிமுக)- 75,045 (வெற்றி)
ரெ. மகேஷ் (திமுக)- 74,831
எஸ்.ஆா். மாதவன் (தவெக)- 72,977
மரியஜெனிபா் (நாதக)- 13,689
எஸ். ராஜன் (சுயே.)-454
ஜே. ரீகன்ஆன்டோ (சுயே.)- 301
கிருஷ்ணகுமாா் (சுயே.) -206
சி. சிவலிங்கம் (சுயே.)- 194
மணவை கண்ணன் (சுயே.)- 140
டேவிட்சகாயபாஸ்கா் (சுயே.)- 117
சி. ராமகிருஷ்ணன் (சுயே.)- 107
ஆா். சுதாகா் (சுயே.)- 93
எஸ். தாணுநீலன் (சுயே.)- 90
டி. கனகராஜ் (சுயே.)-81
நோட்டா- 825
