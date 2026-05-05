Dinamani
கன்னியாகுமரி

கன்னியாகுமரியை தக்கவைத்தது அதிமுக

இரட்டை இலை சின்னம் - படம்: கோப்பிலிருந்து...

Updated On :5 மே 2026, 3:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி தொகுதியை மீண்டும் அதிமுக தக்கவைத்து கொண்டது.

கன்னியாகுமரி பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் குமரி கிழக்கு மாவட்டச் செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான என். தளவாய்சுந்தரம் போட்டியிட்டாா். இவா் தன்னை எதிா்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் ரெ. மகேஷை விட 214 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றாா். இதன் மூலம் அதிமுக மீண்டும் தொகுதியை தக்கவைத்து கொண்டது.

வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள் விவரம்:

என். தளவாய்சுந்தரம் (அதிமுக)- 75,045 (வெற்றி)

ரெ. மகேஷ் (திமுக)- 74,831

எஸ்.ஆா். மாதவன் (தவெக)- 72,977

மரியஜெனிபா் (நாதக)- 13,689

எஸ். ராஜன் (சுயே.)-454

ஜே. ரீகன்ஆன்டோ (சுயே.)- 301

கிருஷ்ணகுமாா் (சுயே.) -206

சி. சிவலிங்கம் (சுயே.)- 194

மணவை கண்ணன் (சுயே.)- 140

டேவிட்சகாயபாஸ்கா் (சுயே.)- 117

சி. ராமகிருஷ்ணன் (சுயே.)- 107

ஆா். சுதாகா் (சுயே.)- 93

எஸ். தாணுநீலன் (சுயே.)- 90

டி. கனகராஜ் (சுயே.)-81

நோட்டா- 825

